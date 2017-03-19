Испания

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн сказал, что он доволен всем в команде и его будущее полностью связано с мадридской командой.

Не секрет, что форвард сборной Франции является трансферной целью Манчестер Юнайтед. Ранее сообщалось о том, что Гризманн уже согласовал с Красными дьяволами условия личного контракта и летом футболист перейдет в МЮ.

Но сейчас Антуан говорит о том, что в Атлетико его все устраивает и он счастлив.

"Как я уже много раз говорил в прошлом, у меня есть контракт с Атлетико, и я счастлив здесь, моя семья тоже", — сказал Антуан в интервью beIN Sports.

"Кроме того, чтобы уйти, клуб должен сначала захотеть меня продать, не так ли?".

"Я стараюсь делать все возможное на футбольном поле и радовать наших болельщиков".

На счету 25-летнего француза в этом сезоне 39 матчей во всех турнирах за Матрасников, в которых он отличился 21 забитым голом и 10 голевыми передачами.

