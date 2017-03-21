Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне заверил, что никогда не возглавит непримиримого соперника Матрасников — Реал.

Симеоне работает в Атлетико с 2011 года. В мадридском клубе он сумел зарекомендовать себя как одного из лучших тренеров мира.

При Симеоне Атлетико выиграл Лигу Европы, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА. Кроме того, Матрасники дважды за последние 3 года выходили в финал Лиги чемпионов.

"Я никогда не буду тренировать Реал. Это логично, учитывая мои чувства. Да и Реал тоже мне не позвонит", — заявил Симеоне.

А вот по поводу другого испанского гранда, Барселоны, Симеоне не был столь категоричен.

"Я молод, возможно, однажды возглавлю другую испанскую команду".

Также экс-игрок сборной Аргентины выразил желание поработать с национальной сборной.

"Я бы хотел однажды стать тренером Аргентины. Но мне нужно расти как тренеру. Мне бы хотелось занять эту должность в конце карьеры".

Стоит отметить, что время от времени СМИ утверждают, что Симеоне может возглавить миланский Интер.