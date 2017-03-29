Испания

Защитник Барселоны Жерар Пике не считает, что арбитры часто принимают решения в пользу его команды.

За последние годы среди болельщиков и журналистов Барселона снискала славу команды, которая пользуется повышенной лояльностью судей. Тем не менее, подобную критику отверг бек сине-гранатовых Пике, не забыв при этом упомянуть своих "горячо любимых" соперников — мадридский Реал.

"Когда это судьи принимали решения в нашу пользу? В Лиге чемпионов? А, я думал, вы имеете в виду Примеру. В чемпионате судьи уже давно не помогали нам".

"Мы говорим об историческом камбеке со счетом 6-1, а вы сосредотачиваете свое внимание на судьях. Когда Реал выиграл Лигу чемпионов благодаря голу Серхио Рамоса из офсайда, никто ничего не сказал", — считает Пике.

В данный момент Барселона находится на второй строчке чемпионата Испании, отставая от лидирующего Реала на два очка. Кроме того, у мадридцев есть еще одна игра в запасе.

В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы померяются силами с Ювентусом.