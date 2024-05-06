Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Реал виграв у Кадіса, Жирона в дербі виграла у Барселони та інші матчі.

Результати туру

Реал гарантував собі чемпіонський титул

Реал Мадрид гарантував собі чемпіонський титул. Успіх відбувся завдяки перемозі над Кадісом. В першому таймі мадридська команда була недостатньо конкретною. Перевага була очевидною, але справді хороших моментів було небагато.

Втім, у другому таймі Реалу вже не було рівних. Рахунок відкрив Браїм Діас, який після пасу Модріча та хорошого дриблінгу фантастично пробив правою ногою та переграв Жереміяса Ледесму. Одразу після виходу на поле Джуд Беллінгем забив другий гол для колективу Карло Анчелотті, і матч завершився. Реал тримав все під контролем, а третій м'яч забив Хоселу.

Таким чином, вдалося здобути перемогу у економ-режимі перед матчем-відповіддю у півфіналі Ліги чемпіонів з Баварією, а також дати можливість виступити резервістам.

Ще однією важливою новиною стало повернення Тібо Куртуа. Голкіпер вийшов замість Андрія Луніна і зіграв хороший матч. Врятував в одному з епізодів, був надійним. Навряд чи це може бути сигналом для Андрія Луніна, що він обов'язково сяде у запас, але відновлення статусного конкурента також має додатково мотивувати українського воротаря.

Жирона виграла у Барселони та гарантувала собі потрапляння до Ліги чемпіонів

У нинішньому сезоні Барселона на певному етапі могла боротися лише за друге місце в турнірній таблиці. У цьому контексті ключовим став матч проти Жирони. Хаві обрав досить захисний стартовий склад, пожертвувавши одним із вінгерів. Жюль Кунде, Рональд Араухо, Пау Кубарсі та Жоау Канселу грали в обороні, а Фермін Лопес приєднався до Андреаса Крістенсена, Серхі Роберто та Ілкая Гюндогана в півзахисті. В атаці зіграли Ламін Ямаль Роберт Левандовські.

Матч розпочався ідеально для Барселони. Вже на третій хвилині Ламіне Ямаль віддав передачу на Андреаса Крістенсена, який дуже точно пробив з кількох метрів, вивівши гостей вперед. Проте Жирона відповіла в першій же атаці після відновлення гри, коли Артем Довбик реалізував момент після навісу Івана Мартіна з лівого флангу. На сьомій хвилині Ілкай Гюндоган пробив з-за меж штрафного майданчика, але Пауло Гассаніга впорався. Через мить Фермін Лопес не влучив з близької відстані. На 12-й хвилині Серхі Роберто небезпечно пробив з кількох метрів, але м'яч пролетів повз ворота. Наступний випад Барселони завершився втручанням голкіпера Жирони, який зробив хороший сейв після удару Крістенсена.

На 27-й хвилині Жюль Кунде зупинив небезпечну атаку фолом за межами штрафного. Потім Пауло Гассаніга блискуче перевів м'яч вище поперечини після чергового удару. Гра була дуже напруженою, і обидві команди зосередилися на грі попереду, часто забуваючи про захист. На 43-й хвилині Ламіне Ямаль впав на лінії штрафного майданчика, і Серхі Роберто відразу почав скаржитися арбітру, вимагаючи поставити пенальті. За дискусію суддя показав капітану Барселони жовту картку, але підійшов до монітора, щоб ще раз оцінити ситуацію. Повтори підтвердили, що Мігель зробив фол, і Барселона отримала можливість пробити з позначки. Роберт Левандовські чітко реалізував цей шанс.

У другому таймі Барселона провела кілька небезпечних атак за участі Жоау Канселу, Роберта Левандовські та Ламіне Ямала, але удар португальського захисника відбив Гассаніга, а решту атак зупинили захисники. У свою чергу, удар Гюндогана був занадто легким, щоб здивувати голкіпера Жирони. На 65-й хвилині Серхі Роберто віддав жахливий пас, а Артем Довбик виконав передачу на Порту, що вийшов на заміну та переграв Марк-Андре тер Штегена. Не минуло й двох хвилин, а Жирона вже вела у рахунку. Цього разу Мігель обіграв голкіпера, який повністю розгубився після рикошету м'яча. Хаві відреагував, випустивши на поле Рафінью та Педрі. Водночас Порту за дві хвилини відзначився голом і асистом. Втім, він таки знайшов свій момент і забив.

На 79-й хвилині відбулися нові зміни. Ферран Торрес замінив Роберта Левандовські, а Оріоль Ромеу – Серхі Роберто. Барселона фактично перестала грати. Араухо мав шанс після подачі з кутового, але змарнував його. Підопічні Хаві вже не змогли відповісти нічим і зрештою програли ще один матч проти Жирони. У підсумку вони опустилися на третє місце в таблиці.

Коротко про інші матчі туру:

- Атлетік виграв у Хетафе на виїзді (2:0). Дублем відмітився Іньякі Вільямс з передач Ніко Вільямса, червону картку отримав Єрай Альварес, а Мейсон Грінвуд не реалізував пенальті.

-Реал Сосьєдад переграв Лас-Пальмас (2:0). Голи відбулися у першому таймі.

- Атлетіко виграв у Мальорки (1:0). На початку матчу м'ячем відмітився Родріго Рікельме.

- Бетіс виграв у Осасуни на виїзді (2:0). В першому таймі червону картку отримав Йон Монкайола.

- Сельта вдома переграла Вільярреал (3:2). З першого тайму команда Марселіно грала у меншості, зрівняла рахунок, але пропустила у доданий час другого тайму.

- Алавес виграв у Валенсії (1:0). Єдиний гол на рахунку Хаві Лопеса.

- Альмерія мінімально переграла Райо Вальєкано (1:0). У першому таймі голом відмітився Чоко Лосано.

- Севілья виграла у Гранади (3:0). Більшість голів були забиті у другому таймі.