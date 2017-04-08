Испания

Легенда Барселоны Роналдиньо вспомнил о том, что мог перейти из ПСЖ в Манчестер Юнайтед.

Выступая за ПСЖ, Роналдиньо в итоге перешел в Барселону. По признанию бразильца, его карьера могла сложиться совсем по другому — он мог перейти в Манчестер Юнайтед.

В последствии Роналдиньо провел пять лет в Барселоне, а МЮ усилил свой состав Криштиану Роналду.

"Я даже не раздумывал над этим. Да, я играл за другой клуб, но я перешел в Барселону из-за моих дружеских отношений с Сандро Роселлем. Я мог бы играть за Манчестер Юнайтед", — признался Роналдиньо.

"В Барселоне все изменилось. Перед нами была цель построить другую Барселону, бросить вызов Галактикос. У нас была очень молодая команда и мы хотели изменить историю", — вспоминает бразилец.

За Барселону Роналдиньо сыграл 198 матчей, забил 91 гол и отдал 52 голевые передачи.