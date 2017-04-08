Испания

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал предстоящее мадридское дерби.

Наставник Матрасников ожидает тяжелый стартовый отрезок матча с мадридским Реалом.

"Думаю, что Реал начнет матч с сильным давлением в первые 25 минут. В старте выйдут Бензема, Бэйл и Роналду, под ними будет играть Иско. Испанец позволит Реалу улучшить контроль мяча, чем если бы играл Каземиро", — цитирует Симеоне Marca.

"Цель Атлетико — завоевать три пункта. Они нам нужны для достижения собственных задач".

Также Симеоне рассыпался в комплиментах защитнику Реала Серхио Рамосу.

"Я восхищаюсь Рамосом, это очень важный игрок для испанского футбола. Нам нужно искать недостатки в его игре", — добавил специалист.

Мадридское дерби состоится 8 апреля на поле Галактикос в рамках 31-го тура чемпионата Испании.