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Реал – Атлетико 1:1

Голы: Пепе, 52 – Гризманн, 85

Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Пепе (Начо, 66), Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76) — Бэйл (Васкес, 81), Бензема, Роналду

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Луис — Карраско, Сауль (Корреа, 62), Габи, Коке — Торрес (Партей, 78), Гризманн

Предупреждения: Каземиро – Сауль, Годин, Коке