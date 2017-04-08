Атлетико сумел свести мадридское дерби в ничью благодаря голу Антуана Гризманна на 85-й минуте.
Антуан Гризманн спасает Атлетико от поражения, - Getty Images
08 апреля 2017, 19:10
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Реал – Атлетико 1:1
Голы: Пепе, 52 – Гризманн, 85
Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Пепе (Начо, 66), Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 76) — Бэйл (Васкес, 81), Бензема, Роналду
Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Луис — Карраско, Сауль (Корреа, 62), Габи, Коке — Торрес (Партей, 78), Гризманн
Предупреждения: Каземиро – Сауль, Годин, Коке