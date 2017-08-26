Полузащитник Барселоны Андре Гомеш пропустит матч 2 тура чемпионата Испании против Алавеса из-за проблем с желудком.
Андре Гомеш, Getty Images
26 августа 2017, 11:56
24-летний хавбек не сможет помочь своей команде в выездном противостоянии с Алавесом.
Как сообщает официальный сайт Барселоны, причиной отсутствия Гомеша в составе стал гастроэнтерит.
Таким образом, в заявке на матч Андре заменит французский защитник Люка Динь.
Гомеш присутствовал в заявке на матч 1 тура Примеры против Бетиса (2:0), однако на поле так и не появился.
Поединок между Алавесом и Барселоной начнется в 19:15 по киевскому времени.