В рамках второго тура чемпионата Испании Жирона в родных стенах переиграла Малагу.
Единственный победный гол в матче забил Педро Алькала на 28-й минуте игры.
Жирона – Малага 1:0
Гол: Алькала, 28
Жирона: Ирайсос — Алькала, Муньеса, Адай, Эспиноса — Порту (Дуглас Луис, 73), Понс, Гарсия (Хуанпе, 86), Гранель, Маффео — Стуани (Кайоде, 81)
Малага: Роберто — Эрнандес, Хуанкар, Росалес (Эн-Несири, 82), Бесс — Кузманович (Онтиверос, 54), Гонсалес, Ресио, Аньор (Хони Родригес, 46), Мула – Бастон
Предупреждения: Гранель, Ирайсос, Муньеса, Онтиверос, Ресио, Чеккини.