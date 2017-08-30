Похоже, что полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо все-таки перейдет в Барселону.
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 06:27
Руководство "красных" сообщило Коутиньо о том, что он переходит в Барселону. Об этом уведомляет издание Yahoo Sports.
Источник уверяет, что Ливерпуль и Барселона согласовали трансфер 25-летнего бразильца в размере 160 миллионов евро.
Таким образом, Коутиньо станет самой дорогой покупкой Барселоны в истории, а также вторым самым дорогим футболистом мира.
Отметим, что недавно Барселона потратила 105 миллионов евро на покупку Усмана Дембеле.
Ливерпуль в срочном порядке ведет переговоры с Монако и Арсеналом касательно перехода Томаса Лемара и Алекса-Окслейда Чемберлена. Именно один из этих футболистов должен заменить Коутиньо.