Испания

Похоже, что полузащитник Ливерпуля Филиппе Коутиньо все-таки перейдет в Барселону.

Руководство "красных" сообщило Коутиньо о том, что он переходит в Барселону. Об этом уведомляет издание Yahoo Sports.

Источник уверяет, что Ливерпуль и Барселона согласовали трансфер 25-летнего бразильца в размере 160 миллионов евро.

Таким образом, Коутиньо станет самой дорогой покупкой Барселоны в истории, а также вторым самым дорогим футболистом мира.

Отметим, что недавно Барселона потратила 105 миллионов евро на покупку Усмана Дембеле.

Ливерпуль в срочном порядке ведет переговоры с Монако и Арсеналом касательно перехода Томаса Лемара и Алекса-Окслейда Чемберлена. Именно один из этих футболистов должен заменить Коутиньо.