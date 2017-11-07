Испания

Форвард Барселоны Усман Дембеле имеет шанс залечить свою травму к Класико.

Французский новичок Барселоны в сентябре получил тяжелую травму, после чего перенес операцию и начал процесс восстановления.

Как сообщает авторитетное издание Marca, Дембеле восстанавливается намного быстрее назначенных врачами сроков.

20-летний футболист уже начал легкие тренировки и по прогнозам, может выйти на поле уже через месяц-полтора, а потому имеет шанс сыграть с Реалом 23 декабря.

Отметим, что Барселона, несмотря на отсутствие самого дорогого новичка в своей истории, лидирует в чемпионате Испании с 31 очком после 11 туров.