Украина

В луцкой Волыни пока не знают, где команда будет проводить зимнее межсезонье.

Известно, что луцкая команда собирается после отпуска 16-го января на своей базе. Пока же не ясно, куда Волынь отправится дальше.

По данным Sport Arena, футболисты команды пока не знают места проведения зимнего сбора. Одна из причин — финансовые проблемы и неопределенность в дальнейшем финансировании клуба.

Представители клуба пытаются найти место подготовки для команды в Украине. Среди вариантов — Карпаты и Закарпатье.

Прошлой зимой команда Виталия Кварцяного достаточно неожиданно отправилась в Индию, где приняла участие в турнире.

В нынешнем сезоне луцкая команда сыграла 18 матчей, набрав десять очков. Волынь идет предпоследней в УПЛ.