Украина

Полузащитник Горняков Бернард поделился мыслями о тренировках, товарищеских матчах и проанализировал игру соперника по Лиге Европы — испанской Сельты.

Шахтер в 1/16 финала Лиги Европы встретится с испанской Сельтой. Матчи пройдут 16 и 23 февраля.

"Все проходит просто отлично. Наставники прекрасно знают свою работу: в какой день нужно поставить более интенсивную тренировку, в какой день больше отдохнуть, расслабиться и восстановиться. Процесс получается хорошо сбалансированным. Именно поэтому мы все чувствуем себя превосходно и с большой самоотдачей готовимся к нашим важным официальным играм", — цитирует Бернарда пресс-служба клуба.

"Сейчас для нас на первом месте подготовка к продолжению чемпионата и к поединкам Лиги Европы. Мы максимально сконцентрированы на своих действиях в тренировках и спаррингах, а потому оппоненты сейчас не столь важны. Но иногда мы, конечно же, заходим на сайт и смотрим названия клубов, с которыми предстоит играть. Мы их не знаем, не понимаем, как эти названия произносить, но готовимся".

"Думаю, мы на правильном пути. По ребятам уже видно, что физически они полностью готовы. Осталось отработать лишь некоторые детали. Мы прекрасно понимаем силу и мощь команды, которой будем противостоять в Лиге Европы. Мы видим, как Сельта сейчас играет. Тем более у соперника не было паузы в чемпионате. Но это ни в коем случае не отговорка. Мы готовимся и постараемся показать на поле все лучшее, что у нас есть".

"Сельта — очень сильная команда, судя по матчу с мадридским Реалом. Футболисты хорошо подготовлены физически, здорово реализуют свои моменты, а в защите умело действуют в опеке. Они сумели забить четыре мяча Реалу – и это о многом говорит. Я думаю, тренерский штаб уже начал готовить материалы, чтобы мы могли детально изучить соперника. Но на данный момент мы полностью концентрируемся на своей работе", — сказал бразилец.