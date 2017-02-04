В рамках товарищеского поединка Горняки одолели южнокорейский Кванджу благодаря голу Андрея Борячука (1:0).
shakhtar.com
04 февраля 2017, 19:21
Шахтер – Кванджу 1:0
Гол: Борячук, 20
Шахтер: Каниболоцкий (Шевченко, 70), Кобин (Срна, 70), Кривцов (Кучер, 70), Ордец (Ракицкий, 70), Азеведо (Марлос, 70), Степаненко (Коваленко, 62), Танковский (Малышев, 70), Бернард (Зубков, 62), Алан Патрик (Дентиньо, 70), Тайсон (Исмаили, 52), Борячук (Лещук, 70)
На поле не вышли: Пятов, Кудрик, Матвиенко, Фред, Феррейра
Кванджу: Юн Бо Сан, Ли Йонг Мим (Хон Юн Хо, 83), Пак Дон Чжин, Ли Хан До, Ли Мин Ки, Ю Бон Хун (Лим Дэ Чун, 71), Ли Ву Ек, Ким Мин Ек, Джу Хюн Ву (Чо Чу Янг, 59), Цен Юн Чон, Китамбала (Чо Сан Чун, 41)