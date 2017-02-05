Украина

Новичок Динамо Александар Пантич приступил к работе в новой команде.

Официальный сайт киевского клуба отрапортовал о том, что команда начала работать на втором тренировочном сборе, который как и первый проходит в Испании.

С коллективом работает и новобранец Александр Пантич. Защитник больше других держится хорвата Домагоя Виды, с которым они разговаривают на одном языке, а также тренера-реабилитолога Бориса Пейрека, который подсказывает ему определенные игровые нюансы.

Также Александар свободно может общаться с помощником тренера Висенте Гомесом, поскольку знает испанский язык.