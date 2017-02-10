Украина

Сегодня утром делегация луганской Зари взяла курс на Турцию, где пройдет заключительный этап подготовки команды ко второй части сезона.

В Турции луганская команда пробудет до 23 февраля, после чего вернется в Украину. Уже 25 числа команде Вернидуба предстоит сразится с Динамо в рамках 19-го тура УПЛ.

В Турцию Заря отправилась в таком составе:

Вратари: Алексей Шевченко, Игорь Левченко, Олег Чуваев

Защитники: Евгений Опанасенко, Григорий Ярмаш, Вячеслав Чечер, Эдуард Соболь, Михаил Шершень, Никита Каменюка, Рафаэль Форстер, Артем Сухоцкий

Полузащитники: Артем Гордиенко, Анджело Качавенда, Паулиньо, Иван Петряк, Джаба Липартия, Руслан Бабенко, Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Желько Любенович, Игорь Харатин, Егор Шалфеев, Владислав Калитвинцев

Нападающие: Гегам Кадимян, Деннис Бонавентуре, Владислав Кулач, Денис Безбородько

По сравнению с первым сбором с Зарей не отправился лишь нападающий Владислав Сандрак-Винницкий, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, в рамках второго сбора в Турции Заря проведет 5 спаррингов. Соперники - Локомотив из Ташкента, казахстанская Астана, Шахтер из Караганды, белорусский Торпедо-БелАЗ и Динамо из Батуми.