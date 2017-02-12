Подопечные Юрия Вернидуба на втором учебно-тренировочном сборе в Турции переиграли представителя Узбекистана ташкентский Локомотив (1:0).
Фото с матча, zarya-lugansk.com
12 февраля 2017, 16:44
Заря - Локомотив Ташкент 1:0
Гол: Сухоцкий, 84
Заря (в первом тайме): Шевченко — Соболь, Форстер, Харатин, Опанасенко, Чайковский, Петряк, Паулиньо, Липартия, Любенович, Безбородько
Заря (во втором тайме): Шевченко (Левченко, 64) — Сухоцкий, Чечер, Шершень, Ярмаш, Бабенко, Шалфеев (Качавенда, 70), Гречишкин, Бонавентуре, Калитвинцев, Кулач
Локомотив Ташкент: Икрамов, Махарадзе, Токтаходжаев, Фаизиев, Затеев, Мустафаев, Камадзе, Рузиев, Мирзаев, Машаринов, Бабаджанов