Украина

Наставник Александрии Владимир Шаран подвел итоги зимних сборов.

"Мы выполнили все то, что запланировали с тренерским штабом на этот период. Погодные условия давали возможность плодотворно работать. Лишь в последние несколько дней был ветер во время спаррингов, который несколько мешал играть, но это не самое страшное, что могло случиться", — сказал Шаран в интервью официальному сайту клуба.

"Мы проживали в хороших условиях, тренировались на качественных полях. Самое главное, что у нас сократился лазарет. Сейчас травмированы только Путраш и Мягков. Последний с нами не летел на сборы. После травм восстановились Полярус и Кулиш. Думаю, что к первому матчу все игроки будут готовы играть, за исключением Путраша и Мягкова".

"Очень приятно, что на сборах мы не потерпели ни одного поражения, но все равно у меня очень много вопросов к своим игрокам, особенно в игре в защите, даже несмотря на то, что два последних поединка мы победили со счетом 1:0. Перед отлетом в Украину мы провели теоретическое занятие и обратили внимание на наши ошибки. Хотелось бы, чтобы такого в чемпионате не повторялось".

"Не хочется говорить про все недостатки, потому что их достаточно. Еще раз повторюсь, что несмотря на результат, у меня есть претензии ко всем игрокам, но учитывая то, что мы играли против лидеров своих чемпионатов, где игроки высокого уровня, и на их фоне мы выглядели довольно прилично. Это первый раз у нас такого уровня спарринг–партнеры, поэтому я доволен, что в этих матчах мы видели над чем нам нужно работать".

25 февраля Александрия в родных стенах сразится с Волынью в рамках 19-го тура УПЛ.