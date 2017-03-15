Украина

Наставник Шахтера Паулу Фонсека отметил прогресс форварда Густаво Бланко-Лещука, а также прокомментировал лидерство команды в чемпионате Украины.

В текущем сезоне УПЛ команды играют по новому регламенту. На этой неделе команды сыграют последний тур, после чего разделятся на две группы по шесть команд и проведут еще два круга.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека отметил, что в связи с этим Горняки не планируют вносить корректировки в тренировочный процесс команды.

"Сегодня наша работа приносит нам успех, поэтому ничего менять не станем. В группе остаются сильнейшие. Предстоят самые сложные поединки, но это никак не повлияет на нашу стратегию, игру и тренировочный процесс", — сказал Фонсека.

Также тренер отметил успехи в Шахтере нападающего Густаво Бланко-Лещука, который этой зимой перебрался в стан Горняков из львовских Карпат.

"На мой взгляд, Бланко-Лещук прекрасно адаптируется. Не стоит забывать, что Густаво совсем недолго находится в Шахтере. Ему еще нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к нашему стилю игры. Даже в предыдущей встрече с Зарей он забил мяч, который, к сожалению, не засчитали. В целом я очень доволен действиями Бланко Лещука".

После следующего тура чемпионат Украины, как и другие европейские турниры, уйдет на паузу, вызванную матчами национальных сборных. Фонсека отметил, что в этот период Шахтер не будет проводить спарринги.

"Как планируем заполнять паузу в чемпионате? Как и до сегодняшнего дня. Спаррингов не будет. К счастью, большое количество футболистов Шахтера вызваны в сборную Украины. В клубе останется совсем мало игроков, и мы будем продолжать с ними работать весь этот период. Очень доволен тем, что многие наши исполнители приглашены в национальную сборную. Меня это радует".

Перед стартом 22-го тура УПЛ Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу УПЛ, опережая второе Динамо на 16 пунктов.

"Для нас это совершенно ничего не означает. Мы поставили перед собой большую цель и стараемся идти к ней. Очень уважаем «Динамо» и всех остальных соперников, поэтому никогда не обращаем внимания на свое преимущество в очках. Нашей целью всегда является следующий поединок. В данном случае это встреча с Олимпиком – к ней мы и готовимся".