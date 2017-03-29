Украина

Защитник Динамо Данило Силва попрощался с партнерами по команде, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.

В среду, 29 марта, на тренировке Динамо правый защитник Данило Силва попрощался с клубом. Отметим, что бразилец покинул клуб спустя семь лет выступлений за киевлян. Игрок получил статус свободного агента и возвращается на родину.

"Я неимоверно благодарен Динамо за прекрасные семь лет в Украине, за самый яркий период в моей карьере. Киев навсегда останется в моем сердце", — цитирует Силву официальный сайт Динамо.

"Желаю Динамо только побед, только золотых медалей, каждому из вас удачи и здоровья, а Украине и ее прекрасным людям – мирного неба".

Большую часть текущего сезона футболист пропустил из-за тяжелой травмы колена. Последний матч за Динамо Силва провел в октябре против Александрии.

Всего за Динамо Данило Силва сыграл 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 голевых передач.