Защитник Динамо Данило Силва попрощался с партнерами по команде, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.
Артем Беседин, Данило Силва и Николай Морозюк, ФК Динамо
29 марта 2017, 17:27
В среду, 29 марта, на тренировке Динамо правый защитник Данило Силва попрощался с клубом. Отметим, что бразилец покинул клуб спустя семь лет выступлений за киевлян. Игрок получил статус свободного агента и возвращается на родину.
"Я неимоверно благодарен Динамо за прекрасные семь лет в Украине, за самый яркий период в моей карьере. Киев навсегда останется в моем сердце", — цитирует Силву официальный сайт Динамо.
"Желаю Динамо только побед, только золотых медалей, каждому из вас удачи и здоровья, а Украине и ее прекрасным людям – мирного неба".
Большую часть текущего сезона футболист пропустил из-за тяжелой травмы колена. Последний матч за Динамо Силва провел в октябре против Александрии.
Всего за Динамо Данило Силва сыграл 222 матча, забил 3 гола и отдал 19 голевых передач.