Украина

Капитан Карпат Андрей Нестеров дал комментарий после поединка против Стали.

В 23-ем туре чемпионата Украины Карпаты дома со счетом 2:0 обыграли Сталь. Своим мнением на счет игры поделился бек львовской команды Андрей Нестеров.

"Сегодня очень сложно было именно из-за погодных условий. Было очень жарко, во Львове давно солнца не было, а тут… 90 минут отрыгали парни – молодцы".

"Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Это был принципиальный матч как для нас, так и для нашего тренера. Нам необходимо подыматься. Было нелегко, но мы сегодня победили".

Данный матч стал для Нестерова первым в статусе капитана команды, и Андрей считает, что для него все прошло отлично.

"Мне очень приятно исполнять роль капитана. Карпаты – это команда с историей. Игорь Худобяк отдал мне повязку, и моя задача была не подвести. Я считаю, что справился".

В данный момент Карпаты находятся на 10-м месте в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.