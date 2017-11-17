Украина

Вингер дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко пошутил о трансферных планах своего одноклубника Юлиана Вайгля.

Прошлым летом Андрей Ярмоленко сменил родное киевское Динамо на дортмундскую Боруссию. Одним из его партнером стал 22-летний полузащитник Юлиан Вайгль.

Игрок сборной Германии демонстрирует качественный футбол и уже заинтересовал такие клубы, как Реал, Барселону, Баварию и другие клубы. Однако, если верить Андрею Ярмоленко, у Вайгля другие планы.

"Вайгль говорил мне, что хочет перейти во львовские Карпаты", — пошутил Ярмоленко, отвечая на вопрос о полузащитнике во время общения с фанатами в Instagram.

Дортмундская Боруссия сегодня проведет поединок чемпионата Германии против Штуттгарта.

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