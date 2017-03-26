ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд признался, что подумает, следует ли ему продолжать работу с командой после поражения 0:2 от Болгарии.

В 5-м туре отбора на чемпионат мира Блинд не смог рассчитывать в защите на Вирджила ван Дейка, Джеффри Брума и Стефана де Врея. Данни решил сделать ставку в центре обороны на Бруно Мартинса Инди и 17-летнего дебютанта Матийса де Лигта.

Дебют оказался кошмарным для де Лигта – его ошибки привели к двум голам Спаса Делева и победе Болгарии 2:0. Блинд поменял Матийса в перерыве, но матч уже было не спасти.

"Мы выдали очень посредственное выступление, это очевидно. Я не знаю, почему мы начали так плохо", — заявил Блинд NOS.

"Нам было очень сложно создать хоть малейший момент. Я виню себя. Теперь уже понятно, что не стоило выпускать де Лигта в основе, но это теперь".

"Останусь ли я на своем посту? Мне нужно подумать об этом. Пока что я не выбрасываю полотенце. Я сейчас невероятно разочарован, особенно учитывая, что у меня были хорошие предчувствия перед матчем".

После 5 туров Нидерланды занимают 3-е место в группе с 7 очками. Они уступают 2 пункта Болгарии и 3 – шведам.