Голкіпер дав свій коментар.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
09 березня 2023, 11:59
У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі повторно обіграла ПСЖ і вийшла в наступну стадію.
"Хлопці сильно переживають. Це велике розчарування. У Лізі чемпіонів все вирішують дрібниці.
Ми могли грати краще в першому таймі, але не вийшло. Усім нам гірко та прикро", – наводить слова Доннарумми офіційний сайт УЄФА.
У поточному розіграші Ліги чемпіонів Доннарумма провів 8 матчів та пропустив 10 голів.