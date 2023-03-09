Лига чемпионов

Голкіпер дав свій коментар.

У матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі повторно обіграла ПСЖ і вийшла в наступну стадію.

"Хлопці сильно переживають. Це велике розчарування. У Лізі чемпіонів все вирішують дрібниці.

Ми могли грати краще в першому таймі, але не вийшло. Усім нам гірко та прикро", – наводить слова Доннарумми офіційний сайт УЄФА.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів Доннарумма провів 8 матчів та пропустив 10 голів.