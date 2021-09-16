Форвард Аякса вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.
Себастьен Алле. Фото Getty Images
16 сентября 2021, 08:35
Амстердамский Аякс разгромил лиссабонский Спортинг в выездном матче в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Знаковым этот матч стал для ивуарийского форварда Аякса Себастьена Алле, который отметился покером в ворота португальской команды в первом для себя матча в Лиге чемпионов.
Как сообщает портал OptaJoe, Алле стал вторым футболистом, оформившим покер в дебютном матче Лиги чемпионов.
Ранее такое достижение покорилось только Марку ван Бастену, который забил четыре гола за Милан в ворота Гетеборга в 1992 году.
Стоит отметить, что Аякс возглавил группу С, по дополнительным показателям опередив дортмундскую Боруссию, которая минимально обыграла Бешикташ.