Ліга чемпіонів

Колишній форвард Арсеналу Іан Райт прокоментував гру Олександра Зінченка у нещодавньому матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Порту.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко оговтався після травми та повернувся до складу команди. Зокрема, українець вийшов у другому екстратаймі матчу з Порту 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Колишній форвард Арсеналу Іан Райт залишився незадоволений виходом українця.

"Невдоволення трибун на адресу Зінченка, думаю, було пов'язане з тим, що від нього чекали того, щоб він дорожив м'ячем і розвивав комбінації своєї команди, а не просто позбавлявся його.

Зінченко виглядав досить невпевненим. Не знаю, з чим це було пов'язано, може просто з тим, що він довго не грав.

І ще він намагається забагато зробити, граючи на позиції лівого захисника. Мені від цього лячно стає. Думаю, і вболівальники Арсеналу відчувають схожі почуття. Зінченко має бути на полі тим, ким туди виходить, зберігати спокій та дорожити м'ячем", — наводить слова Райта TBR.

Раніше повідомлялось, що Арсенал продовжив контракт із Вайтом.