Ліга чемпіонів

Коментар від воротаря стосовно майбутнього матчу.

Андрій Лунін прокоментував готовність до матчу у головному єврокубку.

"Дуже шкода, що не можу готуватися до найважливішої гри сезону і найважливішої в житті разом з командою..", — написав воротар у Instagram.

"Щиро дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та заохочення! Принесіть 15-ий кубок".

Українського голкіпера було включено до заявки Реалу на вирішальний матч Ліги чемпіонів, але його участь в матчі невизначена.

Цього сезону 25-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах.