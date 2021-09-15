Лига чемпионов

Фелипе Морато подвел итоги матча против киевского Динамо в рамках первого тура группового этапа лиги чемпионов.

Киевское Динамо сыграло вничью с лиссабонской Бенфикой в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Николай Шапаренко вывел Динамо вперед в концовке встречи, но гол не был засчитан из-за офсайда у Дениса Гармаша.

Защитник Бенфики Фелипе Морато подвел итоги матча, заявив, что его команда все 90 минут играла в свою игру.

Дебют в Лиге чемпионов? — Я чувствовал большую ответственность. Эмоции были просто невероятными.

Справедливый результат? - В целом, да. Мы играли в свою игру на протяжении 90 минут. Но в футболе так бывает...", — приводит слова защитника официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию обзор матча Динамо Киев — Бенфика, в котором команды голов не забивали.