Лига чемпионов

Захисник Динамо висловився напередодні важливого матчу ЛЧ.

В рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо зустрінеться із австрійським Штурмом.

Захисник столичного клубу Ілля Забарний прокоментував майбутній поєдинок, відзначивши безпрецедентну мотивацію від гравців.

"Штурм — дуже добре організований суперник. Перша гра буде дуже важка, але дуже цікава. Ми дуже добре готуємось до гри, але про установи Луческу сказати не можу — це наше внутрішня справа.

Мови про мотивацію не йде — у нас війна в країні. Кожен сам розуміє те, як живуть наші люди. Будуть виходити та битись. Будемо грати не тільки за наших вболівальників, а й за всю Україну", — розповів клубній прес-службі.

Нагадаємо, що перший матч між Динамо та Штурмом пройде на стадіоні ЛКС ім. Владислава Круля у Лодзі 3 серпня. Початок гри — о 21:00.

Раніше майбутній матч прокоментував головний тренер австрійської команди.