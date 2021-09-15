Лига чемпионов

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Шахтер успешно стартовал в Юношеской лиге УЕФА, разгомив одногодок из тираспольского Шерифа.

"Горняки вышли вперед благодаря голу под занавес первой половины игры, когда счет в матче открыл Вакуленко. Во втором тайме донецкая команда заиграла намного активнее и забила в ворота соперника еще четыре безответных мяча. Голами отметились Сигеев, Гончарук, Глущенко и Погорелый.

Шериф U-19 — Шахтер U-19 0:5

Голы: Вакуленко, 37, Сигеев, 56, Гончарук, 64, Глущенко, 68 (пен.), Погорелый, 90 (пен.).

Шериф U-19: Думенко — Пикус, Иким, Хатман, Маркуца, Коваль (Колиш, 15) — Форов, Костин (Спатар, 73), Скуртул, Кучерявенко (Ковальский, 62) — Погребан (Жалоба, 73).

Шахтер U-19: Твардовский — Капинус (Гаврилюк, 75), Козик, Фарина, Булеза (Бако, 78) — Гулько, Лосенко (Роспутько, 67) — Глущенко, Сигеев, Векленко (Роспутько, 67) — Гончарук (Погорелый, 78).

Предупреждения: Иким, Костин, Скуртул, Думенко — Лосенко, Булеза.