Лига чемпионов

Наставник грецької команди оцінив суперника.

Головний тренер грецького Панатінаїкоса Іван Йовановіч висловився напередодні матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів із Дніпром-1.

"За шість тижнів плідної праці нам багато вдалося зробити. Ми працювали дуже тяжко, і як у Дніпра-1 у нас також були виключно товариські матчі, в яких ми практикувалися і наробляли зв’язки на полі.

Завтра буде важлива гра між двома сильним командами й це буде зовсім інший рівень. Важко щось передбачити й сказати, що саме буде на полі, але завтра ви все побачите. Ми гарно підготувалися і ця підготовка мене задовільнила.

Завтра побачимо, що з наших напрацювань вийде на полю, і що саме ми застосуємо. До того ж скажу, що у нас попереду не одна, а дві гри, з яких ми повинні витягти найбільше користі. Попереду ще матч у Греції, і за підсумком двох ігор ми повинні пройти далі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Логічно, що ми спостерігали за матчами Дніпра-1 у двох турнірах. Дивилися матчі проти Аполлону та АЕКу з Ларнаки. Слідкували, як суперник намагався здобути чемпіонство в Україні, але, на жаль, не зумів цього зробити. Вважаю, що обидві команди знають один одного дуже добре. Дніпро-1 – це дуже гарна, збалансована команда, яка має добру організацію і завтра нас чекає сильний двобій", — цитує наставника офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, що матч Дніпро-1 — Панатінаікос відбудеться 25 липня о 21:00 за київським часом.