Лига чемпионов

Каталонцы потеряли защитника из-за проблем со здоровьем.

Барселона испытывает определенные кадровые проблемы перед встречей с Динамо в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонцы не смогут рассчитывать на защитника Рональда Араухо, который вернулся с травмой из расположения сборной Уругвая. Травма не позволит центрбеку принять участие в матчах с Валенсией и Динамо.

Также поединок с киевлянами пропустит Эрик Гарсия, который заработал красную карточку в матче с Бенфикой.

Ожидается, что пару центрбеков "сине-гранатовых" в поединке с киевлянами составят Жерар Пике и Клеман Ленгле.

Матч Барселона – Динамо в рамках 3-го тура группового этапа ЛЧ состоится на Камп Ноу в среду, 20 октября.