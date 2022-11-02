Лига чемпионов

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Перед матчем заключного туру Ліги чемпіонів УЄФА амстердамський Аякс мав цілком слушні сподівання в підсумку потрапити до плей-оф Ліги Європи, граючи при цьому в гостях у останньої команди квартету A — шотландського Рейнджерс.

"Божі сини" відкрили рахунок зусиллями Бергхюйса вже на самому початку гри, після чого незабаром подвоїли власну перевагу результативним пострілом Кудуса.

Господарі поля фактично не мали жодної переваги над суперниками цими хвилинами, але ті після перерви вирішили трохи відпустити гру, за що в підсумку отримали привід для нервувань наприкінці основного часу, коли з пенальті забив Таверньє.

Але вже незабаром Консейсау повернув перевагу в два м’ячі на користь нідерландців, тож вони не тільки зумовили шосту поразку Рейнджерс на груповому етапі цього сезону, а ще й вийшли до плей-оф Ліги Європи.

Огляд матчу:

Рейнджерс — Аякс 1:3

Голи: Таверньє, 86 — Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консейсау, 89

Рейнджерс: Макгрегор — Таверньє, Кінг, Сендс, Барішич — Арфілд (Лаурі, 83), Девіс (Камара, 60), Сакала, Тілльман (Райт, 60), Кент (Матондо, 83) — Чолак (Морелос, 60).

Аякс: Пасвер — Вейндал (Ренш, 44), Бессі, Тімбер, Санчес — Тейлор (Гріліч, 88), Альварес, Бергхюйс (Классен, 55), Тадич, Бергвейн (Консейсау, 88) — Кудус.

Попередження: Тейлор, Ренш.

Джерело: MEGOGO.