Ліга чемпіонів

На європейській арені ці команди зустрічаються доволі часто.

Барселона є найчастішим опонентом, з яким ПСЖ грає у єврокубкових турнірах - повідомляє ресурс Opta Jean.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів, жеребкування якого відбулося 15 березня, цього сезону іспанська команда зустрінеться з французьким чемпіоном.

Ця зустріч стане для клубів 14-им та 15-им матчами між собою у європейських турнірах.

Раніше вони зустрічалися між собою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 1995 року (1:1 та 2:1 на користь ПСЖ), 2013 (2:2, 1:1 і вихід Барселони далі за правилом виїзного голу), 2015 (3:1, 2:0 Барселона), фіналі Кубка володарів кубків (1:0 Барселона), груповому етапі головного єврокубка сезону-2014/15 (3:2, 1:3 на користь Барселони) і 1/8 фіналу в 2017 році (0:4, 6:1 на користь Барселони) і 2021 році (4:1, 1:1 ПСЖ).