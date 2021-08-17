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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру квалификации ЛЧ.

Молдавский Шериф в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграет против хорватского Динамо Загреб. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Дамира Кржнара.

Так, на победу загребского Динамо предлагается коэффициент 1,87, тогда как потенциальный успех Шерифа оценивается показателем 5,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,15.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Шериф под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба пройдет в следующую стадию турнира. Этот исход оценивается коэффициентом — 4,90.

Напомним, что матч Шериф — Динамо Загреб состоится во вторник, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени.