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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру в рамках португальской Примейры.

Бенфика примет на своем поле лиссабонский Спортинг в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Компания PariMatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке значительно больше у подопечных Жорже Жезуша.

Так, на победу Бенфики предлагается коэффициент 1,83, тогда как потенциальный успех Спортинга оценивается показателем 4,50. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,50.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом поединке Спортингу удастся забить как минимум два мяча (ИТБ 1,5). Этот исход оценивается коэффициентом 3,30.

Напомним, что матч Бенфика — Спортинг Лиссабон состоится сегодня, 3 декабря, в 22:00 по киевскому времени.