Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Рома - Наполі, Getty Images
27 квітня 2024, 08:15
У рамках тридцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Наполі прийматиме Рому.
За версією букмекерів, неаполітанці є фаворитами зустрічі: перемога господарів поля оцінюється коефіцієнтом 1.99, а перемога гостей — 4.0. На нічийний результат пропонується показник 3.70.
У першому колі римські "вовки" здобули домашню перемогу з рахунком 2:0.
Тож на що ставити?
Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Наполі не програє і тотал менше 2.5", що оцінюється коефіцієнтом 2.35.
Також можна розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні і тотал менше 3.5" із показником 2.12.
На результативний удар найкращого бомбардира неаполітанців нападника Віктора Осімгена пропонується коефіцієнт 2.10.
Матч Наполі — Рома відбудеться у неділю, 28 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:00 за київським часом.