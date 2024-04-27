Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Наполі прийматиме Рому.

За версією букмекерів, неаполітанці є фаворитами зустрічі: перемога господарів поля оцінюється коефіцієнтом 1.99, а перемога гостей — 4.0. На нічийний результат пропонується показник 3.70.

У першому колі римські "вовки" здобули домашню перемогу з рахунком 2:0.

Тож на що ставити?

Досить непоганим варіантом зараз виглядає "Наполі не програє і тотал менше 2.5", що оцінюється коефіцієнтом 2.35.

Також можна розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють: ні і тотал менше 3.5" із показником 2.12.

На результативний удар найкращого бомбардира неаполітанців нападника Віктора Осімгена пропонується коефіцієнт 2.10.

Матч Наполі — Рома відбудеться у неділю, 28 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 19:00 за київським часом.