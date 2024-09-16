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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На початку третього тижня вересня до нашого розкладу на повну ввірветься Ліга чемпіонів УЄФА, тож від кількості статусних протистоянь почне мерехтіти в очах. І це ще два інші європейські турніри перебувають на низькому старті. Хоча, куди тут ще додавати видовища, якщо вже на вікенд нас очікує ціла купа цікавих двобоїв?

Мілан — Ліверпуль

Вівторок, 17 вересня, 22:00. Стадіон Сан-Сіро (Мілан, Італія)

У цьому протистояння всі спочатку кілька годин говоритимуть про історичний контекст та ті два великих фінали зразка 2005 та 2007 років, а вже потім будуть пригадувати поточні кондиції команд. Так було в сезон-2021/22, так буде й цього разу. Тоді англійці перемоги в обох зустрічах групового етапу, нехай ці успіхи на чолі з Юргеном Клоппом і дались їм не надто легко.

Цього разу всі також очікують, що "червоні" будуть сильнішими за "червоно-чорних", і це не дивно, бо Ліверпуль банально краще стартував у новому сезоні. Однак минулими вихідними сталась перша поразка Арне Слота, причому одразу на Енфілді, та ще й від Ноттінегем Форест (0:1). Не той результат, на який очікували вболівальники після розгрому Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (3:0). Утім, від Паулу Фонсеки теж багато чого очікували, але він переміг уперше тільки кілька днів тому вдома проти Венеції (4:0), що є таким собі мірилом якості виконаної за цей час роботи.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ліверпуль. Коефіцієнт на перемогу команди Арне Слота становить 1,92, імовірність нічиєї оцінюється в 3,75, а успіх Мілана — у 4,00.

Болонья — Шахтар

Середа, 18 вересня, 19:45. Стадіон Ренато Далл’Ара (Болонья, Італія)

Донецький Шахтар примусив своїх уболівальників хвилюватись результатами виступів на старті сезону. І справа тут не в тому, що "гірники" поступились Поліссю та Олександрії в чемпіонаті, чим тільки ускладнили собі життя на потім, а в тому, що команда Маріно Пушича не досягає того результату, на який напрацьовує на футбольному полі. У такому турнірні, як Ліга чемпіонів, суперники за таке карають безжально. Та й у нашому чемпіонаті вже почали, як бачимо.

Але з першим суперником донеччанам все ж таки пощастило, бо з того набору з вісьмох опонентів саме Болонья наразі має найбільші проблеми на старті сезону. Казати тут нічого — із Тіаго Моттою на чолі "россоблу" виглядали більш потужними, аніж на старті каденції Вінченцо Італьяно. Але цей італійський вовк тренерського штабу завжди може здивувати за рахунок свого досвіду. Жодної перемоги від початку сезону, хоча із серйозних суперників був тільки Наполі — дебютанти турніру мають хиткі позиції.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Болонья. Коефіцієнт на перемогу команди Вінченцо Італьяно становить 1,88, імовірність нічиєї оцінюється в 3,51, а успіх Шахтаря — у 4,52.

Манчестер Сіті — Інтер

Середа, 18 вересня, 22:00. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Ця пара не так давно зустрічалась поміж собою в рамках стамбульського фіналу й команді Хосепа Гвардіоли той трофей дався з надважкими зусиллями. Той Інтер перебував на межі ідеальних кондицій, хоча потім "нерадзуррі" видали розкішний сезон на внутрішній арені, тож це ще треба поміркувати над тим, який варіант команди Сімоне Індзагі був кращим. Проте цього футбольного року чемпіони Італії вже не настільки бездоганні — мають дві нічиї за плечима, проти Дженоа й Монци.

У Манчестер Сіті тим часом буде не чотири фронти, як зазвичай, а одразу п’ять, причому останній із них — позафутбольний, у площині якого розглядатимуться можливі фінансові порушення з боку клубу. До чого це може призвести — усі розуміють, тож ці п’ять перемог на старті сезону, уключно з дербі за Суперкубок Англії, — це надзвичайно важливий момент для "містян". Але вони все одно хочуть отримати європейський трофей, тож якщо й починати шлях, то із суперника, який створив одні з найбільших клопотів за останні роки.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,56, імовірність нічиєї оцінюється в 4,43, а успіх Інтера — у 5,78.

Ювентус — Наполі

Субота, 21 вересня, 19:00. Альянц Стедіум (Турин, Італія)

А от і справжні іспити для нового головного тренера туринського Ювентуса Тіаго Мотти під’їхали. І ні, звичайно не домашня гра проти нідерландського ПСВ має турбувати "зебр" на цьому тижні, а подія, яка відбуватиметься на вихідних. Мешканці південних регіонів Італії дуже несхвальної думки щодо своїх співгромадян із північних регіонів, і хоча формального статусу дербі протистояння Юве та Наполі не має, але й жодних дружніх відносин там також немає. А є принциповість, і цього року Антоніо Конте на чолі "Партенопеї" лише додає гостроти цьому двобою.

Бо загалом успішний старт сезону для нового тренера Наполі — це добре, але суперники там були не високого ґатунку, тож Ювентус — першій справжній іспит для Конте, який цю "Стару Синьйору" ще добре пам’ятає. Проте там уже заправляє на повну Тіаго Мотта, і якщо спочатку все йшло, як треба, у матчах проти Комо та Верони (двічі по 3:0), то потім Рома та Емполі підбили впевненість Юве (двічі по 0:0), і вже з’явилось багато питань. А ще в Наполі цього сезону немає єврокубків, і от у контексті такого протистояння, це навіть є бонусом для команди Конте.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Ювентус. Коефіцієнт на перемогу команди Тіаго Мотти становить 2,13, імовірність нічиєї оцінюється в 3,34, а успіх Наполі — у 3,77.

Манчестер Сіті — Арсенал

Неділя, 22 вересня, 18:30. Стадіон Етіхад (Манчестер, Англія)

Надвечір у неділю треба буде відкласти всі справи й пильно дивитись за черговим матчем на Етіхад цього тижня. Ні, чемпіонський трофей тут цього разу розігрувати не будуть, бо тільки початок сезону, але певні горизонти подій уже можна буде собі уявляти після цієї зустрічі двох головних претендентів на заповітну корону. Арсенал минулого року навіть зумів обіграти Манчестер Сіті на власному полі, а навесні стримав суперників на їхній арені. Але цього для чемпіонства також виявилось недостатньо, як і сезоном до цього, коли команда Мікеля Артети програла обидві зустрічі.

І це при тому, що "містяни" розпочинали минулий рік абияк, а цього взялись за справу по-справжньому, тож мають бездоганний здобуток у ситуації, коли "каноніри" вже поділили очки з Брайтоном, але уникнули цього напередодні, коли здолали Тоттенгем у надпринциповому дербі. У Арсеналу на цьому тижні теж буде Ліга чемпіонів, теж проти італійського опонента, але на виїзді в гостях у Аталанти. І тут лише футбольна доля знає, скільки ресурсів забере в підопічних Артети команда Гасперіні, бо з кадрами ситуація в Арсеналу не надто гарна, а тут ще й подорожувати на "велику землю" туди й назад. У Сіті суперник точно не легший, а от умови більш комфортні.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли становить 1,78, імовірність нічиєї оцінюється в 3,81, а успіх Арсеналу — у 4,60.

Інтер — Мілан

Неділя, 22 вересня, 21:45. Стадіон Джузеппе Меацца (Мілан, Італія)

На цьому тижні Ліги чемпіонів не пощастило із суперниками що Інтеру, що Мілану, тож перед черговим епізодом дербі-саги на внутрішній арені свіжості не буде в обох команд. Однак фаворит очевидний, як і минулого сезону, — це колектив Індзагі, і жодним сумнівам ця теза не підлягає. Узяти реванш за дві поразки минулого сезону та загалом уже шість зустрічей хоча б без нічиєї? У футболі все можливо, просто ступінь імовірності подій є відмінною.

Для Мілана Паулу Фонсеки в його нинішньому стані таке завдання виглядає надскладним, бо з перемогами якось усе не дуже, ще й Ліверпуль приїде та забере чимало сил. Навряд чи більше, аніж Сіті забере в Інтера, проте й запас міцності та впевненості в команди Індзагі все ж таки більший. Скоріше за все, тут знову буде запеклий двобій, але й 5:1 від "змій" у минулому сезоні теж починались запекло.