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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться матч між київським Динамо та австрійським Зальцбургом.

Поєдинок відбудеться 21 серпня в польському Любліні на стадіоні "Люблін Арена". Початок — о 22:00.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є австрійці. Так, на перемогу Зальцбурга можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як потенційний успіх киян оцінюється показником 2.84. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.86.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.66.

Можна ризикнути поставити, що Динамо заб'є перший гол в зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 1.98.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо — Зальцбург на нашому сайті.