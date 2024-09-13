Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в поточному сезоні.

Чемпіонат України вже в розпалі й фаворити втрачають очки, а деякі команди готові створити сенсацію. Отже, на нас очікує дуже цікавий сезон. Пропонуємо вашій увазі очікування експертів, виражені в букмекерських котируваннях.

Фаворитом УПЛ вважається Динамо. На перемогу команди Олександра Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Водночас Шахтар, навіть не дивлячись на невдалий старт, пішов не дуже далеко. Поставити на звитягу "гірників" можна з показником 2,1.

Темною конячкою сезону букмекери вважають Полісся. Поставити на житомирян можна з коефіцієнтом 15, тоді як поки що головна сенсація сезону, Олександрія, може примножити вашу ставку у 5 разів в разі успіху. В п'ятірку увійшов й Рух. На потенційну перемогу львів'ян пропонується коефіцієнт 50.

Коефіцієнти на інших можливих переможців:

ЛНЗ — 75

Кривбас — 100

Зоря — 300

Карпати, Ворскла, Колос, Чорноморець, Верес, Оболонь, Інгулець, Лівий Берег — 500

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця УПЛ.