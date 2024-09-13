Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в поточному сезоні.
Шахтар - Динамо, getty images
13 вересня 2024, 12:12
Чемпіонат України вже в розпалі й фаворити втрачають очки, а деякі команди готові створити сенсацію. Отже, на нас очікує дуже цікавий сезон. Пропонуємо вашій увазі очікування експертів, виражені в букмекерських котируваннях.
Фаворитом УПЛ вважається Динамо. На перемогу команди Олександра Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 1,75. Водночас Шахтар, навіть не дивлячись на невдалий старт, пішов не дуже далеко. Поставити на звитягу "гірників" можна з показником 2,1.
Темною конячкою сезону букмекери вважають Полісся. Поставити на житомирян можна з коефіцієнтом 15, тоді як поки що головна сенсація сезону, Олександрія, може примножити вашу ставку у 5 разів в разі успіху. В п'ятірку увійшов й Рух. На потенційну перемогу львів'ян пропонується коефіцієнт 50.
Коефіцієнти на інших можливих переможців:
ЛНЗ — 75
Кривбас — 100
Зоря — 300
Карпати, Ворскла, Колос, Чорноморець, Верес, Оболонь, Інгулець, Лівий Берег — 500
Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця УПЛ.