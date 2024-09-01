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Football.ua спільно з партнером, компанією Pinnacle, розповідає про головні футбольні події вересня 2024 року.

Повернення Ліги чемпіонів, старт Ліги націй і ще низка цікавих матчів очікують на нас у вересні.

Чи зможе Україна набрати шість очок у двох іграх? Чи під силу Шахтарю здолати Болонью? Як покаже себе Динамо в Лізі Європи та інші матчі.

1 вересня, Манчестер Юнайтед — Ліверпуль. АПЛ

Манчестер Юнайтед поки що не демонструє жодних ознак серйозного відродження з того часу, як тен Гаг зберіг свою роботу.

Втім, "червоні дияволи" знаходяться всього за 90 хвилин від того, щоб вперше з серпня 2023 року виграти три поспіль матчі Прем'єр-ліги на своєму полі.

Арне Слот готується до свого першого матчу проти 20-разових чемпіонів Англії.

Жоден з останніх дев'яти менеджерів Ліверпуля не мав перемогу над Манчестер Юнайтед у першому матчі проти "червоних дияволів" — Боб Пейслі був останнім, хто здійснив цей подвиг у 1975 році, але Слот є одним з чотирьох босів, який має дві перемоги з двох у Прем'єр-лізі-2024/25 років.

За цей час "червоні" забили чотири м'ячі і не пропустили жодного, а після недільної перемоги над Іпсвіч Таун (2:0) здобули ідентичну перемогу над Брентфордом на минулих вихідних, коли Луїс Діас та Мохамед Салах розгромили "бджіл".

Як і у випадку з Портман Роуд, гра Ліверпуля в першому таймі на Енфілді залишала бажати кращого, але їхній коефіцієнт очікуваних голів 5,3 все ще залишається найвищим серед усіх 20 команд Прем'єр-ліги в цьому сезоні; неприваблива статистика для команди Манчестер Юнайтед, яка славиться тим, що пропускає удар за ударом.

У прощальному сезоні Юргена Клоппа "червоні дияволи" не зазнали жодної поразки від Ліверпуля, а Слот спостерігав за розгромом 3:0 під час передсезонного турне обох команд у США.

За версією Pinnacle, Ліверпуль — фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.84, а перемога "червоних дияволів" — 3.90. Якщо буде нічия, то пропонується показник 4.23.

5 вересня, Португалія — Хорватія. Ліга націй

Португалія та Хорватія зіграли безліч матчів за часів Кріштіану Роналду та Луки Модрича. Можливо, це один з останніх разів, коли ми бачимо їх віч-на-віч, і це робить нас трохи сумними. Але давайте насолоджуватися їхньою грою, поки ми ще можемо.

Португальська команда знову зазнала великої невдачі на одному міжнародному змаганні. Вони виграли Євро-2016, але не змогли зробити нічого вартого уваги на наступних континентальних чемпіонатах чи чемпіонатах світу. Цього літа на їхньому шляху стала Франція, яка вибила "Selecao" у чвертьфіналі.

Останні матчі Португалії були не надто цікавими з точки зору забитих м'ячів. У попередніх чотирьох було лише одне взяття воріт, а "Selecao" вдалося зберегти три клінщити. Наступальний потенціал Португалії не проявився у великих змаганнях, і це, ймовірно, через его Роналду, коли ветеран привертає до себе занадто багато уваги.

Вражаючий виступ Хорватії на великій арені закінчився на Євро. Вони не змогли перемогти в жодному з трьох матчів, зазнавши поразки від Іспанії (0:3) і зігравши внічию з Албанією (2:2) та Італією (1:1). Здається, що золота ера цієї збірної закінчилася, хоча Модрич все ще грає.

В команді є багато чудових гравців, деякі з них світового класу, але загалом у них немає наступника Луки, а також немає такого гравця, як Іван Ракитич. Легендарний 4-й номер був "клеєм" команди та ідеальним партнером для Модрича в півзахисті.

Незадовго до Євро ми бачили, як ці дві команди грали товариську міжнародну зустріч, в якій Хорватія обіграла Португалію на виїзді з рахунком 1:2. У Лізі націй 2020 року Португалія обіграла Хорватію в обох матчах, 4:1 вдома та 2:3 у Загребі.

За версією Pinnacle, Португалія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.56, а перемога гостей — 5.81. Якщо буде нічия, то пропонується показник 3.82.

7 і 10 вересня: Україна в Лізі націй

З 5 вересня стартує Ліга націй. Відбудеться низка цікавих поєдинків, але наша увага, крім Португалія — Хорватія, прикута до ігор збірної України.

Підопічні Сергія Реброва виступають у Лізі B, у квартеті з Чехією, Албанією та Грузією.

Перша гра відбудеться 7 вересня проти Албанії, а друга 10 вересня проти Чехії. В обох поєдинках наша команда буде фаворитом, але не потрібно розслаблятися. На Євро-2024 усі ми припускали, що посядемо друге місце в групі слідом за Бельгією, а на ділі вийшло розчарування.

Чи зможе Україна взяти максимум очок у цих матчах?

15 вересня, Жирона — Барселона, Ла Ліга

Під час літнього трансферного вікна Жирону покинули низка виконавців, серед яких бомбардир Артем Довбик і Савіньо. Українець перейшов до Роми, а бразилець до Манчестер Сіті.

У минулих зустрічах Жирона двічі здобула сенсаційні перемоги над Барселоною з рахунком 4:2. Тепер ситуація, ймовірно, зміниться. Чи буде Жирона боротися за потрапляння до Ліги чемпіонів у цьому сезоні?

Або взагалі за єврокубки? Старт поки що вийшов не найкращим чином: 1 перемога, 1 нічия та 1 поразка.

Що стосується Барселони, то колектив Фліка набрав 12 очок у 4 поєдинках. Різниця забитих голів — 13:3.

Чи вдасться каталонське дербі на славу?

17 вересня: старт Ліги чемпіонів і Болонья — Шахтар

З 17 вересня стартує основний етап Ліги чемпіонів. Новий формат, чи сподобається він уболівальникам? У будь-якому разі, поспостерігати за цим буде цікаво.

Наша увага прикута до поєдинку Болонья — Шахтар. на стадії основного етапу «гірники» гратимуть проти Баварії, Боруссії Дортмунд, Аталанти, Арсеналу, Янг Бойз, ПСВ і Бреста. Таким чином, Болонья — один з опонентів, проти якого потрібно брати максимум очок, щоб вийти в наступний етап.

Чи під силу це колективу Маріно Пушича?

19 вересня: старт Ліги Європи і Динамо

З 19 вересня стартує основний етап Ліги Європи, де зіграє Динамо. Київський клуб не зумів пробитися в основний етап Ліги чемпіонів, але і другий за значимістю єврокубковий турнір — вельми непогано.

Загалом, Динамо залишає приємне враження: колектив Олександра Шовковського зумів пройти Партизан і Рейнджерс, але вилетів від Зальцбурга.

Якщо київський клуб збереже поточну форму, то цілком імовірно, що є хороші шанси на прохід далі.

Зазначимо, що 25 вересня Динамо зіграє проти римського Лаціо на виїзді.

22 вересня, Манчестер Сіті — Арсенал. АПЛ

Манчестер Сіті та Арсенал — фаворити на те, щоб виграти АПЛ у поточному сезоні. Колектив Пепа Гвардіоли має досвід, а також вражаюче грає на дистанції. Підопічні Мікеля Артети прогресують і вже давно дозріли, щоб виграти великий трофей.

Зараз цей поєдинок на старті сезону не має такого великого значення, як якби був зіграний, наприклад, у березні. Осічка не коштуватиме дорого одній із команд.

Проте, від Манчестер Сіті чекають перемоги, адже фактор свого поля може зіграти ключову роль.

Ну а ми чекаємо на появу Олександра Зінченка в основі проти своєї колишньої команди.

22 вересня, Інтер — Мілан. Серія А

Ох вже цей вересень! Мадридське дербі, каталонське дербі і ще міланське!

У Пауло Фонсеки поки немає перемог на посаді головного тренера Мілана. І здобути її в грі проти принципового суперника було б чудовим ходом, але прагматичний Інтер Сімоне Індзагі просто так три очки не віддасть.

Що можна сказати точно? Буде боротьба і, ймовірно, багато жовтих карток. Можливо, і червоні ми побачимо.

Фаворитом зустрічі буде Інтер, але Мілан точно не варто скидати з рахунків.

22 вересня, Ювентус — Наполі, Серія А

Антоніо Конте проти своєї колишньої команди. Поки що справи в італійського фахівця в Наполі складаються не найкращим чином. Але неаполітанський клуб додасть, у цьому немає сумнівів.

"Партенопеї" здійснили низку трансферів, новачки поки припадають до нової команди, а головний трансфер літа (для Наполі) вже здійснений — Ромелу Лукаку. Ми прекрасно знаємо, які стосунки у Конте з бельгійським бомбардиром. І він постарається вичавити максимум із форварда.

Ювентус на ходу і лідирує в Серії А. Тіаго Мотта успішно розпочав кар'єру на тренерському посту "бьянконері". Чи продовжить він переможну ходу?

28 вересня, Баварія — Баєр. Бундесліга

Нещодавно Баєр уперше за довгий час програв у чемпіонаті Німеччини і не зумів побити рекорд Баварії. Чи сильне розчарування "фармацевтів"? Навряд чи. Але неприємний післясмак точно є.

Минулого сезону Баєр став чемпіоном із солідним відривом від Баварії, яка і зовсім стала третьою. Мюнхенський клуб із цим миритися не збирається і вже в цьому сезоні хоче повернути титул чемпіона Німеччини.

В останньому матчі між собою Баєр здолав Баварію з рахунком 3:0. "Ротен" готові помститися?

29 вересня, Атлетіко — Реал. Ла Ліга

Мадридське дербі під кінець вересня! У принципі, коли йдеться про будь-яке дербі, можна скористатися класичними фразами: буде боротьба від першої до останньої хвилини, велика кількість жовтих карток, і, можливо, навіть червоні. Банально, але так і є.

Реал перебуває в пошуках своєї найкращої ігрової форми, а Кіліан Мбаппе, ймовірно, ще повністю не адаптувався на Сантьяго Бернабеу.

Щодо Атлетіко, то Дієго Сімеоне чекає, що Хулен Альварес почне забивати та віддавати гольові передачі якомога швидше та у великих обсягах.

Ймовірно, фаворитом пари буде Реал, але Атлетіко точно нав'яже боротьбу на своєму полі.