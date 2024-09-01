Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Getty Images
01 вересня 2024, 11:39
У рамках третього туру італійської Серії A відбудеться матч між туринським Ювентусом та Ромою.
Поєдинок відбудеться 1 вересня в Турині на стадіоні Альянц Стедіум. Початок — о 21:45.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що Ювентус відзначиться понад одним голом — ІТБ (1.5) із коефіцієнтом 1.94.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.97.
Можна ризикнути поставити, що нападник Роми Артем Довбик нарешті заб’є свій перший гол у новому клубі. На це дається привабливий коефіцієнт 3.20.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Ювентус — Рома на нашому сайті.