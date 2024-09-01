Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру італійської Серії A відбудеться матч між туринським Ювентусом та Ромою.

Поєдинок відбудеться 1 вересня в Турині на стадіоні Альянц Стедіум. Початок — о 21:45.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Тіаго Мотти. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 1.82, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.85. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Ювентус відзначиться понад одним голом — ІТБ (1.5) із коефіцієнтом 1.94.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.97.

Можна ризикнути поставити, що нападник Роми Артем Довбик нарешті заб’є свій перший гол у новому клубі. На це дається привабливий коефіцієнт 3.20.

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