Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
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01 вересня 2024, 10:00
У рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем.
Поєдинок відбудеться 1 вересня в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд. Початок — о 18:00.
За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.05.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що Ліверпуль матиме перевагу за кутовими — Фора (-1.5) з коефіцієнтом 1.69.
Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.45.
Можна ризикнути поставити, що нападник Ліверпуля Луїс Діас заб’є гол у цій зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 2.80.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль на нашому сайті.