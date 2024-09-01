Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги відбудеться матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем.

Поєдинок відбудеться 1 вересня в Манчестері на стадіоні Олд Траффорд. Початок — о 18:00.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є команда Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.92, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.80. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Ліверпуль матиме перевагу за кутовими — Фора (-1.5) з коефіцієнтом 1.69.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.45.

Можна ризикнути поставити, що нападник Ліверпуля Луїс Діас заб’є гол у цій зустрічі. На це дається привабливий коефіцієнт 2.80.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль на нашому сайті.