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Бельгія — Ізраїль: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

У першому турі Ліги націй між собою зіграють Бельгія та Ізраїль.

За версією букмекерів, Бельгія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.32, а перемога Ізраїлю — 10.00.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють із коефіцієнтом 2.10.

Також пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Бельгії більше 2.5 з коефіцієнтом 2.19.

У висновку пропонуємо варіант гол Лої Опенди з показником 2.00.

Слідкуйте за перебігом матчу 6 вересня на Football.ua.