Лої Опенда, gettyimages
05 вересня 2024, 20:59
У першому турі Ліги націй між собою зіграють Бельгія та Ізраїль.
За версією букмекерів, Бельгія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 1.32, а перемога Ізраїлю — 10.00.
Тож на що ставити?
Ми пропонуємо варіант обидві заб'ють із коефіцієнтом 2.10.
Також пропонуємо поставити на індивідуальний тотал Бельгії більше 2.5 з коефіцієнтом 2.19.
У висновку пропонуємо варіант гол Лої Опенди з показником 2.00.
Слідкуйте за перебігом матчу 6 вересня на Football.ua.