Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає, кого експерти вважають фаворитами на перемогу в найпрестижнішому клубному турнірі.

Поточний сезон стане унікальним через новий формат, в якому ще не всі досі розібрались. Втім, це ж й гарантує, що буде дуже цікавий розіграш. Поки всі прораховують, скільки очок достатньо для виходу в основний етап, ми розповімо вам про головних фаворитів турніру.

Букмекери віддають перевагу Манчестер Сіті - коефіцієнт 3,7. Експерти вірять, що в ймовірно останній сезон Гвардіоли команда ще раз виграє Лігу чемпіонів. Другим у списку, звичайно, йде Реал. Карло Анчелотті вигравав "вухасті" кубки й з менш сильним складом, а тепер в нього є Мбаппе. Поставити на мадридців можна з коефіцієнтом 4.

Як не дивно, не другий й не четвертий, а саме третій — Арсенал. Успішна ставка на перемогу лондонців примножить ваші гроші у 9 разів. Не сильно далеко пішов Ліверпуль. Експерти вважають, що Арне Слот може принести успіх мерсисайдцям одразу — показник на це складає 12. Такий самий коефіцієнт на Баварію з Венсаном Компані на чолі.

Перемога молодої й перспективної Барселони Гансі-Фліка оцінюється коефіцієнтом 15. Такі самі шанси в нещодавнього фіналіста Інтера та ПСЖ, який мріє про перемогу вже багато років. Якщо ви вірите в успіх Шахтаря, то можете поставити з величезним коефіцієнтом - 200.

Коефіцієнти на інших потенційних переможців:

Байєр, Атлетіко — 30

Боруссія Д, Ювентус — 35

Мілан, Аталанта — 40

Астон Вілла, РБ Лейпциг — 50

Спортінг Л — 80

Монако, ПСВ, Бенфіка, Лілль — 100

Жирона, Штутгарт, Болонья, Феєнорд — 150

Пишіть в коментарях свої прогнози стосовно наступного переможця Ліги чемпіонів.