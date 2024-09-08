Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про головних фаворитів турніру.

Поки національна збірна України дуже важко стартувала в Дивізіоні B Ліги націй, в елітному дивізіоні розпочалась боротьба за головний трофей турніру.

16 національних збірних змагаються за кубок переможця. Звісно, після феноменального виступу на Євро саме збірна Іспанії є головним фаворитом на перемогу і в Лізі Націй-2024/25.

Не дуже далеко на думку експертів від іспанців відстають і команди Німеччини та Португалії, на які букмекери здебільшого дають однакові коефіцієнти.

А ось збірна Франції, яка стартувала в турнірі з домашньої поразки, оцінюється коефіцієнтами в районі 7-8, тоді як їхні кривдники з Італії можуть збільшити ставку в 9 разів! Ще до групи фаворитів можна віднести і Нідерланди з Бельгією, а ось віри в Хорватію вже трішки менше.

Решта команд вже мають набагато менше шансів, аніж ті, про кого ми вже згадали. Є ще Данія та Швейцарія, яких можна рахувати темними конячками (на них приймають ставки з коефіцієнтами в районі 25-35), а ось решта вже має дуже мало шансів. Це і Сербія, і Польща, і Угорщина.

А ось головними аутсайдерами турніру і кандидатами на те, щоб покинути елітний дивізіон, звісно є команди Боснії і Герцеговини, Шотландії та Ізраїлю.