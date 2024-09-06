Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 7 вересня, збірна України зустрінеться зі збірною Албанії у рамках 1 туру Ліги націй. Стартовий свисток на epet Арені в чеській Празі пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, українці є фаворитами цього протистояння з коефіцієнтом 1.80 на їхню перемогу, тоді як шанси на звитягу албанців оцінюються показником 5.00. На нічию пропонується коефіцієнт 3.70.

Тож на що ставити?

Варто розглянути сценарій "Перемога України і тотал менше 3.5" із показником 2.32.

Також пропонуємо варіант "Гол Романа Яремчука" з коефіцієнтом 2.60.

Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 2-3", на який пропонується показник 1.84.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Україна — Албанія на нашому сайті.