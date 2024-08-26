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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У вівторок, 27 серпня, київське Динамо проведе другий матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025.

Суперником "біло-синіх" стане віцечемпіон Австрії – РБ Зальцбург. Поєдинок пройде на стадіоні Ред Булл Арена (Зальцбург). Перший матч закінчився поразкою киян — 0:2.

За версією букмекерів, фаворитом протистояння є австрійці. Так, на перемогу Зальцбурга можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх киян оцінюється показником 5.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.60.

На прохід австрійців дають показник 1.02, киян — 18.00.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 2.86.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 1.96.

Можна спробувати поставити на те, що голи будуть в обох таймах. На це дається коефіцієнт 1.55.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Зальцбург — Динамо на нашому сайті.