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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На передостанньому тижні серпня Україна знову буде представлена в єврокубкових змаганнях, а вже на вихідних матчі англійської Прем’єр-ліги обіцяє створити нам незабутню футбольну атмосферу.

Динамо Київ — Зальцбург

Середа, 21 серпня, 22:00. Стадіон Арена Люблін (Люблін, Польща)

Сербський Партизан — знищено вщент, шотландський Рейнджерс — подолано не без пригод. Однак справжній виклик для київського Динамо в цьогорічній кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА ще попереду. Концерн Ред Булл, у які б хованки від регламенту УЄФА не грали його власники, побудував реально якісну машину з підготовки футбольних кадрів, і клуб із Зальцбурга є передостанньою її ланкою — вище тільки колеги із Лейпцига.

Проте в минулому сезоні "червоні бики" поступились у чемпіонських перегонах Штурму з Грацу, чого в Австрії не траплялось від сезону-2012/13, коли тріумфувала віденська Аустрія. Одразу після цього в клубі почалась перебудова під новий проєкт, але вже на чолі з ще маловідомим керманичем Пепейном Лейндерсом із Нідерландів. І треба ж було трапитись такому, що одним із перших у Європі випробувати "новий" Зальцбург випаде саме Динамо. Нідерландський Твенте, наприклад, не впорався із завданням, але досвід матчу-відповіді (3:3) не минув для австрійців дарма — вони так само, як і кияни, перенесли гру чемпіонату поміж дуелями, тож налаштовані дуже серйозно.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Зальцбург. Коефіцієнт на перемогу команди Пепейна Лейндерса становить 2,45, імовірність нічиєї оцінюється в 3,57, а успіх Динамо Київ — у 2,73.

Кривбас — Бетіс

Четвер, 22 серпня, 21:00. Стадіон Кошицька футбольна арена (Кошице, Словаччина)

За великим рахунком, усе було в руках криворізького Кривбасу. Отримати суперника більш-менш рівного за силами в турнірі другого рангу, чи опинитись на щабель нижче та перед опонентом, який є одним із фаворитів, як мінімум, на потрапляння до високих стадій змагань. Розділ поміж цими крайнощами проходив суто по двом матчам проти чеської Вікторії Пльзень, жоден із яких український колектив так і не зміг залишити за собою. І оскільки "червоно-білі" не гарантували собі участь у єврокубках восени, то ми перебуваємо за крок від чергових дуже сумних новин.

Інша справа, якби гра команди Юрія Вернидуба на початку сезону надихала на те, аби можна було будувати якість райдужні перспективи. Але ні — Кривбас не без проблем виграв у Чорноморця, потім були провали проти Вікторії й повалення всіх амбіцій у грі проти Карпат на виїзді (0:3). Та й остання перемога над Вересом у матчі з двома вилученнями (2:0) теж не є зразком видатної гри. Єдине, на що залишається сподіватись, це стан суперників, які тільки-но провели свій перший матч у новому сезоні й не виграли вдома у каталонської Жирони (1:1). Але ті, хто бачив ту гру, можуть запевнити, що "зелено-білі" в дуже непоганому стані, як на цей момент футбольного року.

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Бетіс. Коефіцієнт на перемогу команди Мануеля Пеллегріні становить 1,41, імовірність нічиєї оцінюється в 4,53, а успіх Кривбасу — у 6,84.

Астон Вілла — Арсенал

Субота, 24 серпня, 19:30. Стадіон Вілла Парк (Бірмінгем, Англія)

Сезон англійської Прем’єр-ліги стартував і всі одразу кудись побігли. Куди? Наразі тільки намагаємось зрозуміти. Лондонський Арсенал, напевно, хоче продовжувати претендувати на чемпіонський титул та зрештою домогтись свого. Бірмінгемська Астон Вілла, напевно, спробує бути поруч хоч якийсь час, а там уже як піде, так і буде. У минулому сезоні команда Унаї Емері фінішувала четвертою, а отже це нові виклики у вигляді Ліги чемпіонів УЄФА, і бозна, наскільки "леви" до неї готові.

"Каноніри" теж будуть у тому турнірі, але думатимуть про це трохи згодом, хоча б під час жеребкування групового (чи як його тепер називати) етапу змагань. Наразі ж команда Мікеля Артети виграла перший матч сезону у Вулвергемптона доволі спокійно (2:0), і це все, що від тієї гри вимагалось. А от візити на Вілла Парк Арсенал після минулого сезону не любить — усі шість очок забрала команда Емері, тож це повний "гуд ібенінг" для лондонців. Чи зможуть вони відповісти колишньому тренеру?

Компанія Pinnacle вважає, що лідером протистояння є Арсенал. Коефіцієнт на перемогу команди Мікеля Артети становить 1,86, імовірність нічиєї оцінюється в 3,89, а успіх Астон Вілла — у 4,11.