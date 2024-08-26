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Football.ua анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цього тижня.

На новому тижні відбудеться низка цікавих поєдинків, які не можна залишити поза увагою.

Зокрема, Динамо постарається відігратися проти Зальцбурга, Лаціо прийме Мілан, центральний матч туру АПЛ: Манчестер Юнайтед vs Ліверпуль, а також виїзд до Турина Роми Артема Довбика, яка зіграє проти Ювентуса.

Зальцбург — Динамо

Вівторок, 27 серпня, 22:00. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У першому матчі, який через війну в Україні проходив у Польщі, молодь Зальцбурга знову продемонструвала свій потенціал, вигравши з рахунком 2:0 і забезпечивши собі впевнену перевагу перед матчем-відповіддю.

Скориставшись відпочинком для підготовки, вони знову зустрінуться з Динамо, яке буде намагатися покращити свій результат.

Кияни вже пройшли белградський партизан та Рейнджерс, щоб досягти останнього бар'єру кваліфікації Ліги чемпіонів, втративши автоматичну путівку після того, як не змогли посісти перше місце в УПЛ минулого сезону.

Команда Олександра Шовковського фінішувала на відстані двох очок від чемпіона, донецького Шахтаря, але вже розпочала свій шлях до повернення титулу, здобувши дві перемоги поспіль у чемпіонаті.

Як і господарі вівторкового матчу, Динамо перенесло свій поєдинок в УПЛ на вихідні, тож прибуде до Австрії свіжими і готовими до подолання відставання у два м'ячі.

Попри всю нестабільність, яка оточує клуб з початку війни, два роки тому вони все ж дійшли до плей-оф Ліги чемпіонів, де поступилися Бенфіці, але для того, щоб пройти ще один крок вперед у цьому сезоні, їм знадобиться вдача.

За версією Pinnacle, Зальцбург — фаворит зустрічі: перемога австрійців оцінюється коефіцієнтом 1.54, а української команди — 5.52. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.40.

Лаціо — Мілан

Субота, 31 серпня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Старт у Мілана безумовно не задався. Колектив Паулу Фонсеки відчуває серйозні проблеми: як в обороні, так і в атаці. Домашній матч проти Торіно завершився нічиєю (2:2), але і це великий успіх: до 88-ї хвилини гості перемагали з рахунком 2:0. Уникнути поразки вдалося в компенсований час.

Що стосується Лаціо, підопічні Марко Бароні в першому турі здолали Венецію (3:1), а в другому поступилися Удінезе (1:2). При цьому, з 68-ї хвилини Удінезе грав у меншості.

За версією Pinnacle більше шансів на перемогу у Мілана — 2.55, а вікторія Лаціо оцінюється коефіцієнтом 2.87. Нічия — 3.43.

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль

Неділя, 1 вересня, 18:00. Пряма трансляція на Setanta Sports.

Це надзвичайно складне протистояння. Манчестер Юнайтед не зазнав жодної поразки в останніх трьох зустрічах з Ліверпулем. Однак в останні роки Ліверпуль завдав Манчестер Юнайтед однієї з найгірших поразок в еру Прем'єр-ліги, включаючи розгром 5:0 на Олд Траффорд.

Дві останні зустрічі чемпіонату принесли по одному очку кожній зі сторін, а попередня перемога була здобута Ліверпулем на Енфілді два сезони тому з рахунком 7:0. Цей матч відомий великою кількістю забитих голів: у дев'яти з десяти попередніх зустрічей між цими двома командами було зафіксовано тотал більше 2,5.

На рахунку єгипетського форварда Мохамеда Салаха 11 голів і три гольові передачі в 13 матчах Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. У чотирьох з останніх п'яти зустрічей між цими командами Ліверпуль перемагав у першому таймі.

Минулого сезону Манчестер Юнайтед продемонстрував винятково хорошу гру, спростувавши будь-які розмови про те, що в обох матчах ліги вони будуть переможені. Цього разу "червоним дияволам" може не пощастить. Тому ми очікуємо, що матч буде напруженим.

За версією Pinnacle, Ліверпуль — фаворит зустрічі: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 1.83, а перемога "червоних дияволів" — 3.84. Якщо буде нічия, то пропонується показник 4.25.

Ювентус — Рома

Неділя, 1 вересня, 21:45. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

У рамках третього туру італійської Серії А між собою зіграють Ювентус і Рома. Колектив Даніеле Де Россі відчуває величезні проблеми на старті сезону: його команда зіграла внічию проти Кальярі (0:0) у першому турі, показавши не найкращу гру.

У наступному поєдинку перед рідними стінами була поразка від Емполі (1:2). В обох зустрічах були питання не тільки щодо результативності, а й щодо гри. Найбільш гострота виходила від Пауло Дібали, який тільки нещодавно вирішив залишитися в Ромі на наступний сезон, відхиливши пропозиції клубів із Саудівської Аравії.

Ювентус відмінно почав сезон, здолавши новачка Серії А Комо (3:0), який тренує Сеск Фабрегас. Другий поєдинок туринці проведуть сьогодні проти Верони, результат стане відомий пізніше.

І головне: чи заб'є дебютний гол за Рому Артем Довбик?

За версією Pinnacle, Ювентус — фаворит зустрічі: перемога оцінюється коефіцієнтом 1.92, а перемога Роми — 4.18. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.53.